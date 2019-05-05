Первая ракетка мира, японка Наоми Осака успешно стартовала на турнире WTA в Мадриде, обыграв в двух сетах словачку Доминику Цибулкову​ – 6:2, 7:6 (8:6).

В других встречах дня швейцарка Белинда Бенчич обыграла бельгийку Элисон Ван Уйтванк, словачка Виктория Кузьмова победила Юлию Гергес из Германии, Донна Векич из Хорватии добилась победы над китаянкой Ван Цян.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония, 1) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:2, 7:6 (8:6)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) – 6:4, 6:3

Виктория Кузьмова (Словакия) – Юлия Гергес (Германия, 16) – 7:5, 6:4

Донна Векич (Хорватия) – Ван Цян (Китай, 15) – 7:5, 6:4

Чжэн Сайсай (Китай) – Ван Яфань (Китай) – 7:5, 7:6 (7:3)