Организаторы турнира в Санкт-Петербурге хотят провести прощальный матч Шараповой

Организаторы теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy хотят провести прощальный матч Марии Шараповой. Церемония может пройти в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», сообщает ТАСС.

— Всегда есть чувство грусти, когда большой спортсмен заканчивает карьеру, и спортсмену тоже тяжело принимать такое решение, — сказал генеральный директор турнира Александр Медведев. — У Марии была блестящая карьера, красивая запоминающаяся игра, но травма не позволила ей вернуться на прежний уровень и играть. Поэтому она не приехала на наш турнир, хотя договоренность у нас была.

Что касается особого матча, то мы уже начали думать о нем и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы это можем провести во время футбольной паузы, либо в конце года, чтобы можно было задействовать «Газпром-Арену».

В среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры. Шарапова была приглашена на турнир, проходивший в Санкт-Петербурге 10-16 февраля, но не приняла в нем участие из-за травмы.