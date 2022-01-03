Опубликован первый рейтинг WTA в 2022 году
WTA представила первый в 2022 году рейтинг теннисисток.
На момент 3 января 2022 года первое место в списке занимает австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет Арина Соболенко из Белоруссии, испанка Гарбинье Мугуруса на третьем месте.
Лучшей из россиянок в рейтинге является Анастасия Павлюченкова, которая находится на 11-м месте.
Рейтинг WTA. 3 января 2022 года
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6380.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.
9 (9). Ига Свентек (Польша) — 3786.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.
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26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180...
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870...
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1736...
38 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1597...
69 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
77 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 912...
81 (81). Вера Звонарёва (Россия) — 876...
109 (109). Светлана Кузнецова (Россия) — 743...
111 (111). Анна Калинская (Россия) — 716...
119 (120). Камилла Рахимова (Россия) — 626...
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