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Новости   //    Теннис   //    WTA

Определились все участницы Итогового турнира WTA

15:18

Швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая француженку Кристину Младенович в полуфинале «ВТБ Кубок Кремля», стала обладательницей последней путевки на Итоговый турнир WTA, который пройдет в Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

Ранее туда пробились австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску и украинка Элина Свитолина.

Участниц поделят на две группы. По две лучшие теннисистки выйдут в полуфинал.

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