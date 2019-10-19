Определились все участницы Итогового турнира WTA

Швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая француженку Кристину Младенович в полуфинале «ВТБ Кубок Кремля», стала обладательницей последней путевки на Итоговый турнир WTA, который пройдет в Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

Ранее туда пробились австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску и украинка Элина Свитолина.

Участниц поделят на две группы. По две лучшие теннисистки выйдут в полуфинал.