Определились все полуфиналистки турнира в Сан-Паулу

На турнире WTA-250 в Сан-Паулу прошли четвертьфинальные матчи.

Джаниче Чен из Индонезии выиграла у филиппинки Александры Эалы (6:4, 6:1), британка Франческа Джонс переиграла аргентинку Солану Сьерру (6:3, 6:4), француженка Тьянцоа Ракотоманга Раджаона обыграла венгерку Панну Удварди (6:2, 6:4), а мексиканка Рената Сарасуа победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю (7:6 (7:5), 6:3).

Таким образом, определились полуфинальные пары: Рената Сарасуа (Мексика) — Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция), Франческа Джонс (Великобритания) — Джаниче Чен (Индонезия).

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир WTA SP Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джаниче Чен (Индонезия) — Александра Эала (Филиппины, 3) — 6:4, 6:1

Франческа Джонс (Великобритания, 6) — Солана Сьерра (Аргентина, 2) — 6:3, 6:4

Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция) — Панна Удварди (Венгрия, 8) — 6:2, 6:4

Рената Сарасуа (Мексика, 5) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 1) — 7:6 (7:5), 6:3