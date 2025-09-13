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13 сентября 2025, 01:25

Определились все полуфиналистки турнира в Сан-Паулу

Евгений Козинов
Корреспондент

На турнире WTA-250 в Сан-Паулу прошли четвертьфинальные матчи.

Джаниче Чен из Индонезии выиграла у филиппинки Александры Эалы (6:4, 6:1), британка Франческа Джонс переиграла аргентинку Солану Сьерру (6:3, 6:4), француженка Тьянцоа Ракотоманга Раджаона обыграла венгерку Панну Удварди (6:2, 6:4), а мексиканка Рената Сарасуа победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю (7:6 (7:5), 6:3).

Таким образом, определились полуфинальные пары: Рената Сарасуа (Мексика) — Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция), Франческа Джонс (Великобритания) — Джаниче Чен (Индонезия).

Сан-Паулу (Бразилия)
Турнир WTA SP Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Джаниче Чен (Индонезия) — Александра Эала (Филиппины, 3) — 6:4, 6:1

Франческа Джонс (Великобритания, 6) — Солана Сьерра (Аргентина, 2) — 6:3, 6:4

Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция) — Панна Удварди (Венгрия, 8) — 6:2, 6:4

Рената Сарасуа (Мексика, 5) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 1) — 7:6 (7:5), 6:3

Источник: Сетка турнира в Сан-Паулу
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Теннис
Беатрис Хаддад Майя
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