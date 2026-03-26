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26 марта, 04:12

Определились все полуфиналистки турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Стали известны все участницы полуфинала турнира в Майами.

В четверг, 26 марта, белоруска Арина Соболенко переиграла американку Хейли Баптист (6:7 (6:4, 6:4). В полуфинале первая ракетка мира встретится с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Пары 1/2 финала турнира в Майами:

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3);

Коко Гауфф (США, 4) — Каролина Мухова (Чехия, 13).

Матчи полуфинала пройдут 26-27 марта.

Источник: Сетка турнира в Майами
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Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Каролина Мухова
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