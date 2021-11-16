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Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA

08:24

Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA, который в этом году проходит в мексиканской Гвадалахаре. Ими стали Мария Саккари из Греции, эстонка Анетт Контавейт, испанка Гарбинье Мугуруса и испанка Паула Бадоса.

В полуфинале Саккари сыграет с Контавейт, в другом матче за выход в финал поспорят Бадоса и Мугуруса.

Напомним, что в 2019 году победительницей Итогового турнира стала австралийка Эшли Барти. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 5 миллионов долларов.

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Роман Шишов все материалы автора
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