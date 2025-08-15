Теннис
15 августа, 03:59

Определились все четвертьфиналистки турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Магду Линетт из Польши и стала последней четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати.

Пары 1/4 финала WTA Cincinnati Open:

Арина Соболенко (Белоруссия) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Ига Свентек (Польша) — Анна Калинская (Россия)

Варвара Грачева (Франция) — Вероника Кудерметова (Россия)

Ясмин Паолини (Италия) — Коко Гауфф (США)

Матчи четвертьфинала пройдут 15-16 августа. Призовой фонд турнира — 5 152 599 долларов.

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
