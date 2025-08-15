Определились все четвертьфиналистки турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Магду Линетт из Польши и стала последней четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати.
Пары 1/4 финала WTA Cincinnati Open:
Арина Соболенко (Белоруссия) — Елена Рыбакина (Казахстан)
Ига Свентек (Польша) — Анна Калинская (Россия)
Варвара Грачева (Франция) — Вероника Кудерметова (Россия)
Ясмин Паолини (Италия) — Коко Гауфф (США)
Матчи четвертьфинала пройдут 15-16 августа. Призовой фонд турнира — 5 152 599 долларов.
Источник: Сетка турнира в Цинциннати
