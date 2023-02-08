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Сегодня, 13:42

Онс Жабер не сыграет в Дохе и Дубае из-за операции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Онс Жабер пропустит турниры в Дохе и Дубае из-за операции.

«Чтобы привести здоровье в порядок, моя медицинская команда посоветовала мне сделать небольшую операцию, так я смогу вернуться на корт и показывать высокие результаты. Мне придется сняться с соревнований в Дохе и Дубае, и мое сердце разбито. Прошу прощения у всех моих болельщиков на Ближнем Востоке, которые ждали нашей встречи. Обещаю, что вернусь сильной и здоровой», — написала Жабер в соцсетях.

На Australian Open-2023 тунисская спортсменка выступала с тейпом на колене. Она проиграла во втором круге турнира, уступив Маркете Вондроушовой (1:6, 7:5, 1:6).

Также Жабер испытывала проблемы с поясницей на первом турнире сезона в Аделаиде.

Теннис
Онс Жабер
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