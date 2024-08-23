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Сегодня, 10:25

«Она считает себя голосом тура». Веснина — о жалобе Свентек на количество турниров

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на высказывание первой ракетки мира Иги Свентек о чрезмерном количестве теннисных турниров.

«Так как этот сезон олимпийский, я понимаю, почему Свентек жалуется на количество турниров. Но никто не заставляет тебя играть все подряд. Если ты устала — берешь паузу, это твое право. Но так как Свентек очень держится за первую строчку рейтинга и переживает, что ее кто-то может обойти, чувствует, что у нее сейчас не так много сил и играет она не так здорово, как в прошлом году; так как она — первая ракетка мира, то считает себя голосом тура и имеет право высказывать мнение за всех. Она себе выбрала такую роль», — сказала Веснина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

В 2024 году Свентек провела 62 матча и выиграла пять турниров, включая «Ролан Гаррос», а также «мастерсы» в Индиан-Уэллс, Мадриде и Риме.

Теннис
Елена Веснина
Ига Свентек
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