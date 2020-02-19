«Она мой кумир». София Кенин рассказала о дружбе с Сереной Уильямс

Американская теннисистка российского происхождения София Кенин рассказала о своей дружбе с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс. В этом году Кенин выиграла Australian Open.

— Это было невероятно. Она первой поздравила меня, обняла и сказала, что это здорово, что она гордится мной, — сказала Кенин. — Для меня это много значило. Она мой кумир.

Когда я проиграла тяжелый матч Елене Остапенко, она увидела, что я очень расстроена и дала мне ценный совет.

Она сказала: «Знаешь, ты только что выиграла турнир Большого шлема. Не беспокойся, ты в порядке». Мы очень сблизились. Да, можно сказать, мы стали друзьями.