Панова вместе с Олмос вышла во второй круг парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос одержали победу на старте парного турнира в Пекине.

В матче первого круга спортсменки за 1 час 48 минут обыграли Деми Схурс из Нидерландов и представительницу Бразилии Луизу Стефани — 4:6, 6:4, 10:8.

В следующем раунде Панова и Олмос встретятся с китайским дуэтом Тан Цяньхуэй и Юань Юэ.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — Деми Схурс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 8) — 4:6, 6:4, 10:8