Панова и Олмос разгромили соперниц в четвертьфинале парного турнира в Нинбо
Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в полуфинал турнира в Нинбо в парном разряде.
В четвертьфинальном матче спортсменки за один час победили представительницу Филиппин Александру Эалу и Лян Энь Шо из Тайваня, отдав соперницам только три гейма — 6:1, 6:2.
В полуфинале Панова и Олмос встретятся с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия, 4) — Александра Эала/Лян Энь Шо (Филиппины/Тайвань) — 6:1, 6:2
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