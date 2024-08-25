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Сегодня, 04:15

Панова в паре с Олмос проиграла в финале турнира в Монтеррее

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос не смогли выиграть парный турнир в Монтеррее.

В финале они проиграли китаянке Го Ханьюй и румынке Монике Никулеску со счетом 6:3, 3:6, 4:10. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Го Ханьюй/Моника Никулеску (Китай/Румыния) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия, 1) — 3:6, 6:3, 10:4

Теннис
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