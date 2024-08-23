Панова в паре с Олмос вышли в полуфинал турнира в Монтеррее

Россиянка Александра Панова в паре с мексиканкой Джулианой Олмос вышли в полуфинал турнира в Монтеррее в парном разряде. В двух сетах они победили Тимеа Бабош из Венргии и Надежду Киченок из Украины — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 12 минут.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия, 1) — Тимеа Бабош/Надежда Киченок (Венгрия/Украина) — 6:3, 6:2