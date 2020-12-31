Олимпийская чемпионка Веснина объявила о возвращении в теннис

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина на своей странице в Instagram сообщила, что возвращается в профессиональный спорт после декретного отпуска.

«Я возвращаются в Тур! Как многие, наверное, догадывались, но теперь хочу с вами официально поделиться этой новостью. Чуть позже смогу сообщить, на каком турнире это произойдет, но это будет точно в 2021 году», — написала Веснина.

Свой последний матч 34-летняя россиянка провела на Открытом чемпионате Франции-2018, где в первом круге уступила американке Бернарде Пере (3:6, 2:6).