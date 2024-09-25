Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:41

Олимпийская чемпионка Циньвэнь заявила, что чувствует давление перед играми в Китае

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка-2024, седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь поделилась ожиданиями от выступлений на турнирах в Китае.

«Я не собираюсь везде носить с собой золотую медаль. Хочу сосредоточиться на турнире в Пекине. Я забуду, чего добилась на Олимпиаде, потому что нужно быть спокойной в каждом матче.

Чувствую давление перед Итоговым, я должна хорошо сыграть в Китае. Игроки начинают уставать в конце сезона, у меня все по-другому. Я мотивирована перед соревнованиями в Китае, перед моим народом», — приводит слова Циньвэнь сайт WTA.

В последний раз 21-летняя теннисистка выходила на корт в начале сентября. Тогда Циньвэнь уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счетом 1:6, 2:6.

На Играх-2024 в Париже китаянка завоевала золотую медаль в одиночном разряде, победив в решающем матче хорватку Донну Векич.

Читайте также
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Медведев, Рублев и Мирра Андреева сыграют на турнирах в Пекине
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
Главные инсайдеры росфутбола Карп и Панк рассказывают, как делаются новости
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости