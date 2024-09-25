Олимпийская чемпионка Циньвэнь заявила, что чувствует давление перед играми в Китае

Олимпийская чемпионка-2024, седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь поделилась ожиданиями от выступлений на турнирах в Китае.

«Я не собираюсь везде носить с собой золотую медаль. Хочу сосредоточиться на турнире в Пекине. Я забуду, чего добилась на Олимпиаде, потому что нужно быть спокойной в каждом матче.

Чувствую давление перед Итоговым, я должна хорошо сыграть в Китае. Игроки начинают уставать в конце сезона, у меня все по-другому. Я мотивирована перед соревнованиями в Китае, перед моим народом», — приводит слова Циньвэнь сайт WTA.

В последний раз 21-летняя теннисистка выходила на корт в начале сентября. Тогда Циньвэнь уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счетом 1:6, 2:6.

На Играх-2024 в Париже китаянка завоевала золотую медаль в одиночном разряде, победив в решающем матче хорватку Донну Векич.