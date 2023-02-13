Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:50

Ольховский: «Такое впечатление, что Касаткина попала в психологическую яму»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о психологическом состоянии российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Мне непонятно психологическое состояние Касаткиной начиная с Австралии. Такое впечатление, что она попала в психологическую яму, в одном матче на турнире в Абу-Даби она из нее вылезла, а потом обратно туда вернулась. Казалось бы, закончив год в десятке, сыграв на Итоговом турнире, должна появиться уверенность, но неожиданно возник такой провал, сложно сказать из-за чего», — приводит ТАСС слова Ольховского.

На прошлой неделе Касаткина дошла до четвертьфинала турнира в Абу-Даби, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь. До этого она проиграла соотечественнице Варваре Грачевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

На данный момент Касаткина занимает восьмое место в рейтинге WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/17034251
Теннис
Андрей Ольховский
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова рассказала, что мечтает стать первой ракеткой мира
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости