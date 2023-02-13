Ольховский: «Такое впечатление, что Касаткина попала в психологическую яму»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о психологическом состоянии российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Мне непонятно психологическое состояние Касаткиной начиная с Австралии. Такое впечатление, что она попала в психологическую яму, в одном матче на турнире в Абу-Даби она из нее вылезла, а потом обратно туда вернулась. Казалось бы, закончив год в десятке, сыграв на Итоговом турнире, должна появиться уверенность, но неожиданно возник такой провал, сложно сказать из-за чего», — приводит ТАСС слова Ольховского.

На прошлой неделе Касаткина дошла до четвертьфинала турнира в Абу-Даби, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь. До этого она проиграла соотечественнице Варваре Грачевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

На данный момент Касаткина занимает восьмое место в рейтинге WTA.