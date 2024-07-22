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Сегодня, 05:58

Ольховский считает, что у Шнайдер не было реальных соперниц на турнире в Будапеште

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянки Дианы Шнайдер на турнире WTA в Будапеште (Венгрия).

В финале теннисистка победила Александру Саснович из Белоруссии со счетом 6:4, 6:4.

«Шнайдер хорошо играла весь турнир. Она изначально была фаворитом, не просто так она получила первый номер посева. Диана уверенно прошла весь турнир. Победа на любом турнире важна, но надо понимать, что здесь у Шнайдер не было реальных соперниц», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Шнайдер выиграла третий турнир в сезоне и в карьере.

Источник: ТАСС
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