Ольховский: «Кудерметовой не хватило стабильности в матче с Соболенко»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российская теннисистка Полина Кудерметова достойно боролась против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

«Я думаю, что Полина провела очень хороший турнир. Она начинала с квалификации и потом обыгрывала сильных соперниц. Я думаю, никто не ждал, что она пройдет так далеко, но она показала солидную игру. Что касается сегодняшнего матча, то немного не хватило стабильности. Она выиграла первый сет, могла повести во втором, но потом Соболенко перехватила инициативу. Очень достойная игра, я думаю, она придаст уверенности», — приводит слова Ольховского ТАСС.

21-летняя Полина Кудерметова проиграла Соболенко в финале турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 2:6.