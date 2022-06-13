Ольховский поддержал поступок теннисистки Касаткиной: «Совершенно культурный человек!»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала поступок российской теннисистки Дарьи Касаткиной во время матча турнира в Берлине.

«Это просто нормально. Нормально для человека. Причем здесь спорт вне политики? Это отношения между людьми. Совершенно нормальное поведение. Совершенно культурный человек. Человек получил на той стороне травму, и естественно, что ты готов помочь. В мире спорта все дружны, на мой взгляд, и в мире тенниса. А то, что вижу и слышу от некоторых теннисистов о дисквалификации этих и других. Для меня это просто нонсенс», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Калинина подвернула ногу в начале второго сета. После чего Касаткина подбежала к сопернице с пакетом со льдом.

Калинина смогла доиграть встречу до конца, но уступила Касаткиной в трех сетах 7:5, 3:6, 1:6.