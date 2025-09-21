Ольховский о поражении Александровой от Свентек в финале турнира в Сеуле: «Екатерина не поверила, что может победить Игу»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился с «СЭ» мнением о поражении Екатерины Александровой от Иги Свентек (6:1, 6:7 (3:7), 5:7) в финале турнира в Сеуле.

«Мне кажется, что Екатерина не поверила, что может обыграть Свентек. Первый сет она провела сумасшедше здорово. Надо поздравить Александрову с очень хорошим турниром, достойный результат. Но в финальном матче не хватило веры в то, что она может играть лучше, чем ведущая теннисистка мира. Обидное поражение, но дает надежду на дальнейшие успехи», — сказал Ольховский «СЭ».

Ига Свентек занимает второе место в рейтинге WTA, она завоевала 25-й титул в карьере.

Екатерина Александрова идет на 11-й строчке рейтинга, у нее 5 титулов за карьеру.