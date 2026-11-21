Ольховский о включении Шнайдер в число претенденток на награду «Прорыв года»: «Она идет по восходящей»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на включение российской теннисистки Дианы Шнайдер в число претенденток на награду «Прорыв года» по версии WTA.

В сезоне-2026 Шнайдер добилась лучшего результата в карьере на турнирах «Большого шлема», дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос». Россиянка также выиграла турнир в Токио в одиночном разряде и турнир в Риме в паре с Миррой Андреевой. Теннисистка завершила год на рекордном для себя 11-м месте в мировом рейтинге.

«Диана остановилась в одном шаге от попадания в топ-10 мирового рейтинга. Она выдала хороший сезон, идет по восходящей. Почему бы ей и дальше не скакнуть на ступенечку в следующем году? Считаю, что ее результат в этом сезоне заслуживает того, чтобы его отметили», — сказал Ольховский «СЭ».

Помимо Шнайдер, на премию «Прорыв года» по версии WTA номинированы украинка Марта Костюк, американка Ива Йович, представительница Филиппин Александра Эала и румынка Сорана Кырстя.