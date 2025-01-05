Ольховский назвал проблемы Кудерметовой в финале турнира в Брисбене

Российский теннисист Андрей Ольховский не считает, что финальный матч турнира WTA в Брисбене был проходным для Арины Соболенко.

«Конечно, я соглашусь, что матч не был проходным. Полина выиграла первый сет, на мой взгляд по скорости она очень неплохо смотрится. Немного не хватает стабильности, вылезают какие-то ошибки. Но по скорости и силе удара по мячу она впечатляет», — сказал Ольховский Vprognoze.ru.

21-летняя Кудерметова впервые в своей карьере вышла в финал турнира серии WTA. В решающем матче она уступила первой ракетке мира Арине Соболенко со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Сейчас Полина занимает 57-е место в рейтинге WTA.