Ольховский назвал причину нестабильных выступлений Касаткиной

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал мнение о причинах неровной игры первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

«Я считаю, что Дарье не хватает уверенности. В женском теннисе сейчас сложилась такая ситуация, когда есть тройка лидеров Швентек — Соболенко — Рыбакина, а уровень остальных примерно равный. Поэтому успех во встречах между ними определяется, в первую очередь, игрой на задней линии. А здесь все зависит от психологического состояния и уверенности в своих ударах. В женском теннисе в отличие от мужского сейчас подача не играет решающей роли, потому что никто на данный момент не обладает такой мощной подачей, какая была у Серены Уильямс», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне 25-летняя Касаткина в одиночном разряде одержала 5 побед при 8 поражениях. Только на одном турнире в этом году она сумела выиграть больше одного матча.