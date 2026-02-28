Селехметьева не сумела выйти в полуфинал турнира в Остине
Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла американке Пейтон Стирнс в четвертьфинале турнира в Остине — 1:6, 7:5, 5:7.
Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.
23-летняя россиянка сделала 2 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 8 «двойных» и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В следующем круге Стирнс сыграет с австралийкой Кимберли Биррелл.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 283 347 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пейтон Стирнс (США, 4) — Оксана Селехметьева (Россия) — 6:1, 5:7, 7:5
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