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4 марта, 23:54

Селехметьева выбыла в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев

Россиянка Оксана Селехметьева проиграла австралийке Кимберли Биррелл в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе — 1:6, 4:6.

Матч длился 1 час 26 минут. 71-я ракетка мира Селехметьева сделала за игру 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. У Биррелл — 3 двойные ошибки и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

69-я ракетка мира во втором круге «тысячника» сыграет с канадкой Викторией Мбоко.

В другом матче первого круга представляющая Казахстан Юлия Путинцева победила испанку Паулу Бадосу — 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кимберли Биррелл (Австралия) — Оксана Селехметьева (Россия) — 6:1, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания) — 6:4, 6:2

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Теннис
Оксана Селехметьева
Юлия Путинцева
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