Селехметьева вышла во второй круг турнира в Майами
Российская теннисистка Оксана Селехметьева переиграла колумбийку Эмилиану Аранго в матче первого турнира в Майами — 6:3, 4:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 9 минут. 23-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 2 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта (из 14).
Следующей соперницей Селехметьевой будет Лейла Фернандес из Канады.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Оксана Селехметьева (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:3, 4:6, 6:3
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