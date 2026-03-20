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Селехметьева вышла во второй круг турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Оксана Селехметьева переиграла колумбийку Эмилиану Аранго в матче первого турнира в Майами — 6:3, 4:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 9 минут. 23-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 2 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта (из 14).

Следующей соперницей Селехметьевой будет Лейла Фернандес из Канады.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Оксана Селехметьева (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:3, 4:6, 6:3

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Теннис
Оксана Селехметьева
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