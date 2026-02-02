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2 февраля, 19:41

Селехметьева уступила Остапенко в первом круге турнира в Абу-Даби

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в первом круге турнира в Абу-Даби — 7:5, 6:7 (4:7), 2:6.

Встреча продлилась 2 часа 45 минут.

Селехметьева 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Остапенко 3 эйса, 8 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге 28-летняя Остапенко встретится с представительницей Чехии Сарой Бейлек.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 7) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2

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Теннис
Елена Остапенко
Оксана Селехметьева
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