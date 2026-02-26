Селехметьева и Захарова вышли во второй круг парного турнира в Остине
Российские теннисистки Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова вышли во второй круг парного турнира в Остине.
На старте турнира россиянки обыграли представительниц Китая Ван Синьюй и Чжэн Сайсай — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 12 минут.
Во втором круге 23-летняя Селехметьева и 24-летняя Захарова встретятся с дуэтом Сторм Хантер/Тэйлор Таунсенд (Австралия/США).
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 283 347 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Оксана Селехметьева/Анастасия Захарова (Россия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4
