Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

26 февраля, 07:07

Селехметьева и Захарова вышли во второй круг парного турнира в Остине

Сергей Ярошенко

Российские теннисистки Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова вышли во второй круг парного турнира в Остине.

На старте турнира россиянки обыграли представительниц Китая Ван Синьюй и Чжэн Сайсай — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 12 минут.

Во втором круге 23-летняя Селехметьева и 24-летняя Захарова встретятся с дуэтом Сторм Хантер/Тэйлор Таунсенд (Австралия/США).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Оксана Селехметьева/Анастасия Захарова (Россия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
Оксана Селехметьева
Чжэн Сайсай
Читайте также
Аналитик заявил о невозможности США и Израиля одержать победу над Ираном
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации ключевого представителя «Хезболлы» на юге Ливана
Тюкавин был шикарен, Карпину наглядно показали все его ошибки, судьи опять принимают скандальные решения. Что случилось в матче "Динамо" – "Крылья Советов"
Трамп заявил о трех рассматриваемых им кандидатурах на пост лидера Ирана
Овечкин сделал дубль после засухи из семи матчей в НХЛ
Иранский кризис может сорвать начало сезона-2026 в «Формуле-1»
Популярное видео
Определись все участники плей-офф на «Западе» КХЛ
Определись все участники плей-офф на «Западе» КХЛ
Зачем люди бегут «Гонку Героев» зимой?
Зачем люди бегут «Гонку Героев» зимой?
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Селехметьева победила Рахимову и вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Организаторы теннисного турнира в Остине открыли «комнату ярости» для игроков

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости