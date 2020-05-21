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«Одно из худших событий в жизни». Серена Уильямс рассказала о первом поцелуе

15:39
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Американская теннисистка Серена Уильямс вспомнила о своей юности. Она рассказала о своем первом поцелуе.

— Мой первый поцелуй был ужасным, я никогда этого не забуду, — цитирует Уильямс Eurosport. — Одно из худших событий в моей жизни. Мне было почти 18 лет, а мой парень уже закончил школу. И он поцеловал меня крепко, все как надо.

Это было ужасно. Заболел живот, я побежала домой и рассказала все подружке. Я плакала: «Он поцеловал меня, а я его ненавижу». Это было драматично.

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