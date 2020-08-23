Украинская теннисистка Даяна Ястремская призналась, что хотела сняться во время победного матча первого круга турнира WTA в Цинциннати (США) против Винус Уильямс (5:7, 6:2, 7:5).

«Я очень рада, что удалось сегодня победить. Но есть некая горечь из-за проигранного первого сета. Но когда я подвернула лодыжку, если честно, мои мысли полностью переключились. Думала лишь о последствиях травмы.

Я очень хотела сняться, когда проиграла первый гейм уже во втором сете, но потом, когда подавала во втором гейме, я сказала себе, что не собираюсь сниматься, что буду играть до конца. Неважно, как все закончится, но я должна доиграть этот матч. Мне нужно было просто справиться с болью. Я просто стала возвращать мяч в корт, и я думаю, это помогло", — цитирует 25-ю ракетку мира официальный сайт WTA.

В следующем круге Ястремская сыграет с американкой Бернардой Перой.