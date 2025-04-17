Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» 2025 года составит 56,3 миллиона евро

Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») в 2025 году составит 56,3 миллиона евро — это на 5,21 % (2,87 миллиона евро) больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба турнира.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 25 мая по 8 июня. Действующие победители турнира в одиночных разрядах — испанец Карлос Алькарас и полька Ига Свентек.

Распределение призовых по раундам пока не уточняется.