Касаткина и Бултер не смогли выйти во второй круг парного турнира в Мадриде

Экс-россиянка Дарья Касаткина, ныне выступающая за Австралию, и британка Кэти Бултер проиграли на старте парного турнира в Мадриде.

В матче первого круга дуэт уступил чешке Линде Носковой и Кларе Таусон из Дании — 6:7 (4:7), 7:5, 10:12. Встреча длилась 2 часа 6 минут.

Носкова и Таусон в следующем раунде сыграют либо против японки Сюко Аоямы и испанки Кристины Букши, либо против Анны Данилиной из Казахстана и россиянки Ирины Хромачевой.