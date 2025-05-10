Теннис
10 мая, 19:50

Андреева и Шнайдер за 67 минут одержали победу на старте парного турнира в Риме

Алина Савинова
Мирра Андреева (слева) и Диана Шнайдер (справа).
Фото Global Look Press

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Риме.

В стартовом матче россиянки за 1 час 7 минут обыграли чешку Линду Носкову и датчанку Клару Таусон — 6:3, 6:1. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7.

Следующими соперницами российского дуэта станут представительница Тайваня Чань Хаочин и Джулиана Олмос из Мексики.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 6) — Линда Носкова/Клара Таусон (Чехия/Дания) — 6:3, 6:1

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
  • AlexM

    Молодцы Мирра и Диана. Прекрасная победа, поздравляем.

    11.05.2025

  • Forz

    Ну по сравнению с сегодняшними - да, но в целом Олмос как с Пановой разошлась не сильно блещет. Да и для девчонок нет разницы по сути, их в этом году пока переигрывают только самые топовые парницы (Синякова/Таунсенд, Эррани/Паолини, БХМ/Зигемунд), причем в очень упорной борьбе и в решающих сетах.

    10.05.2025

  • Forz

    Выше, но класс еще нужно подтверждать. Хотя завтрашние условия вроде как в пользу Мирры - их поставили в 20.00 (по мск) на центральный корт. А там мало того что сам корт чуть ли не самый медленный из всех, так ещё и вечер, что тоже замедлит мяч. Ну и погода ещё внесёт свои коррективы. А насчет мотивирует - тут результат в паре мало на что влияет. Носкова профессиональная теннисистка, и для неё цель выигрывать каждый следующий матч. А тут и без пары Мирры сильный раздражитель, во-первых более талантливая теннисистка которая уже взяла 2 мастерса и твердо вошла в десятку. Да и баранка в Брисбене думаю тоже мотивации добавляет)

    10.05.2025

  • Из Алматы

    Опасаюсь, что Линду этот проигрыш может взбодрить. Но Мирра по классу всё же повыше, и, если справится со взбрыками своей "менталки", то её шансы на победу - два к одному.

    10.05.2025

  • krinf15

    Однако же, очевидно, что Диане на обе сегодняшних игры сил вполне хватило (волшебную силу позитива ещё никто не отменял!), а вот для Миррочки, надеюсь, сегодняшний позитив очень пригодится в завтрашней игре против той же Линды Носковой!

    10.05.2025

  • Из Алматы

    Ну, честно говоря, соперницы в парах и никогда не блистали; У Носковой высший рейтинг - 60-й, у Таусон - вообще 130-й. И видно, что вообще не сыгрались. А у МиДи дальше - соперницы серьёзнее. 31-летняя тайванька Хаочин Чан выиграла 21 титул и была 5-й ракеткой, 32-летняя мексиканка Джулиана Олмос - 7 титулов, и была 6-й... А в лайв-рейтинге Диана повторила свой лучший результат - 12-я (вновь обойдя пока Веронику), а Мирра впервые поднялась пока на 17е место.

    10.05.2025

  • krinf15

    Молодчинки, девчули, очень порадовали! Если можно делать какие-то выводы по традиционной для показа парного женского тенниса пахабной картинке с одной телекамеры: первый сет наши барышни прежде всего выиграли за счёт бОльшей сыгранности, а во втором - соперницы оказались напрочь деморализованы!

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Хорошо-то хорошо, а вот надо ли? У меня есть сомнения. Хотя... если опять же рассматривать как подготовительный процес, то почему бы и нет?

    10.05.2025

  • belaruss

    Молодцы девчонки!! Так держать и дальше!

    10.05.2025

    Осака вышла в четвертый круг «тысячника» в Риме

    Takayama

