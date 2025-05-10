Андреева и Шнайдер за 67 минут одержали победу на старте парного турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Риме.

В стартовом матче россиянки за 1 час 7 минут обыграли чешку Линду Носкову и датчанку Клару Таусон — 6:3, 6:1. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7.

Следующими соперницами российского дуэта станут представительница Тайваня Чань Хаочин и Джулиана Олмос из Мексики.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 6) — Линда Носкова/Клара Таусон (Чехия/Дания) — 6:3, 6:1