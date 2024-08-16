Шнайдер в паре с Носковой вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с чешкой Линдой Носковой вышли в третий круг турнира в Цинциннати. В двух сетах они победили Магду Линетт и Пейтон Стирнс — 6:3, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 30 минут. Российско-чешская пара подала 5 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

Следующими соперницами Шнайдер и Носковой будут итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — Магда Линетт/Пейтон Стирнс (Польша/США, WC) — 6:3, 7:6 (8:6)