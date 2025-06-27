Третья ракетка мира Пегула вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге
Американка Джессика Пегула вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге.
В полуфинале 3-я ракетка мира обыграла чешку Линду Носкову (30-я ракетка) со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 6:1.
Матч длился 2 часа 5 минут. Во втором сете Пегула уступала со счетом 3:5.
В финале турнира в Германии она сыграет с полькой Игой Свентек.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Джессика Пегула (США, 1) — Линда Носкова (Чехия) — 6:7 (2:7), 7:5, 6:1
Новости