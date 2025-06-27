Третья ракетка мира Пегула вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге

Американка Джессика Пегула вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге.

В полуфинале 3-я ракетка мира обыграла чешку Линду Носкову (30-я ракетка) со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 6:1.

Матч длился 2 часа 5 минут. Во втором сете Пегула уступала со счетом 3:5.

В финале турнира в Германии она сыграет с полькой Игой Свентек.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 1) — Линда Носкова (Чехия) — 6:7 (2:7), 7:5, 6:1