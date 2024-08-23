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Сегодня, 09:09

Носкова обыграла Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Сергей Разин
корреспондент
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Чешская теннисистка Линда Носкова в четвертьфинале турнира в Монтеррее обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 19-летней чешки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Носкова встретится с американкой Эммой Наварро.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Линда Носкова (Чехия, 6) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 6:4, 6:4

Элина Свитолина
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