Носкова и Шнайдер вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде

Чешка Линда Носкова и россиянка Диана Шнайдер одержали победу в первом круге турнира в Цинциннати в парном разряде. В двух сетах они выиграли у Анны Данилиной из Кахастана и Ирины Хромачевой из России — 7:6 (7:5), 6:4.

Следующими соперницами Носковой и Шнайдер будут победительницы матча Магда Линетт/Пейтон Стирнс (Польша/США) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — 7:6 (7:5), 6:4