Блинкова уступила чешке Бартунковой в первом круге турнира в Остраве
Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Чехии Николе Бартунковой в первом круге турнира в Остраве — 4:6, 4:6.
Встреча продлилась 1 час 31 минуту.
Блинкова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Бартунковой 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
Во втором круге 19-летняя Бартункова встретится с француженкой Фионой Ферро.
Острава (Чехия)
Турнир WTA Ostrava Open
Призовой фонд 283 347 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Никола Бартункова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия, 3) — 6:4, 6:4
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