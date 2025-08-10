Теннис
10 августа, 21:47

Самсонова и Меличар вышли во второй круг парного турнира в Цинциннати

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар обыграли дуэт Тэйлор Таунсенд/Чжан Шуай (США/Китай) в первом круге турнира в Цинциннати в парном разряде — 6:3, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Во втором круге Самсонова и Меличар сыграют с победительницами пары Екатерина Александрова/Дарья Касаткина (Россия/Австралия) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Тэйлор Таунсенд/Чжан Шуай (США/Китай, 3) — 6:3, 7:5

Теннис
Людмила Самсонова
