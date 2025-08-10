Самсонова и Меличар вышли во второй круг парного турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар обыграли дуэт Тэйлор Таунсенд/Чжан Шуай (США/Китай) в первом круге турнира в Цинциннати в парном разряде — 6:3, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 26 минут.
Во втором круге Самсонова и Меличар сыграют с победительницами пары Екатерина Александрова/Дарья Касаткина (Россия/Австралия) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Тэйлор Таунсенд/Чжан Шуай (США/Китай, 3) — 6:3, 7:5
