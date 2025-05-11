Теннис
11 мая, 13:55

Самсонова не сумела выйти в третий круг парного турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар уступили австралийкам Сторм Хантер и Эллен Перес во втором круге турнира в Риме в парном разряде — 6:7 (4:7), 4:6.

Игра продолжалась 1 час 37 минут.

В следующем круге австралийки сыграют с победительницами пары Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми (Норвегия/Япония) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Сторм Хантер/Эллен Перес (Австралия) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — 7:6 (7:4), 6:4

