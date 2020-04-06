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Невероятно милое фото Анны Курниковой с дочерью. Когда не нужно слов

21:51
Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото Reuters
Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото Reuters
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Бывшая теннисистка Анна Курникова опубликовала фотографию со своей младшей дочкой. Она появилась на свет в январе 2020 года.

Для Курниковой и ее мужа Энрике Иглесиаса это уже третий ребенок. Экс-теннисистка с конца 2001 года состоит в отношениях с Иглесиасом, с которым они познакомились во время съемок его клипа на песню «Escape», в которых она принимала участие.

У пары трое детей: близнецы, сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017), и дочь Мэри (30 января 2020).

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

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