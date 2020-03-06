Немка Фридзам сыграет с Касаткиной в полуфинале турнира в Лионе

Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам обыграла словачку Викторию Кузьмову (3:6, 7:6 (7:4), 6:2) в 1/4 финала турнира WTA в Лионе (Франция).

Матч продолжался два часа и 26 минут. В полуфинале немка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна-Лена Фридзам (Германия) — Виктория Кузьмова (Словакия, 8) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:2