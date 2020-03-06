Немка Фридзам сыграет с Касаткиной в полуфинале турнира в Лионе
19:47
Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам обыграла словачку Викторию Кузьмову (3:6, 7:6 (7:4), 6:2) в 1/4 финала турнира WTA в Лионе (Франция).
Матч продолжался два часа и 26 минут. В полуфинале немка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анна-Лена Фридзам (Германия) — Виктория Кузьмова (Словакия, 8) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:2