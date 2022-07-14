Потапова сыграет с четвертьфиналистой Уимблдона в следующем круге турнира в Лозанне
Немецкая теннисистка Юле Нимайер обыграла соотечественницу Еву Лис во втором круге турнира WTA в Лозанне (Швейцария) — 6:4, 6:2.
В следующем круге четвертьфиналистка Уимблдона сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Нимайер (Германия) — Ева Лис (Германия, Q) — 6:4, 6:2
Новости