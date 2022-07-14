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Сегодня, 16:53

Потапова сыграет с четвертьфиналистой Уимблдона в следующем круге турнира в Лозанне

Руслан Минаев
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Немецкая теннисистка Юле Нимайер обыграла соотечественницу Еву Лис во втором круге турнира WTA в Лозанне (Швейцария) — 6:4, 6:2.

В следующем круге четвертьфиналистка Уимблдона сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Нимайер (Германия) — Ева Лис (Германия, Q) — 6:4, 6:2

Теннис
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