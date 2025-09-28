Лис поделилась эмоциями от победы над 10-й ракеткой мира Рыбакиной

Немецкая теннисистка Ева Лис, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, рассказала о своих впечатлениях от победы над 10-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана в третьем круге «тысячника» в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу немки.

«Весь год я старалась одержать победу над топ-10. Это мой первый успех. Очень рада, что наконец-то добилась этого. В прошлый раз, когда я встречался с игроком из топ-10, я не выиграла, упустив несколько матчболов. Я очень надеялась, что сегодня мне это удастся», — сказала Лис в интервью на корте.

Следующей соперницей немецкой спортсменки на турнире в Пекине станет американка Маккартни Кесслер, которая в третьем раунде победила чешку Барбору Крейчикову.