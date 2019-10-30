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«Недолго, но здорово. Грустная Осака, покидающая Итоговый турнир WTA

09:42
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Первая ракетка мира японка Наоми Осака, снявшаяся с итогового турнира WTA в Шэньчжэне из-за травмы плеча, опубликовала в своем Twitter невеселую фотографию.

— Шэньчжэнь, это длилось недолго, но было здорово, — подписала Осака фотографию.

Место Осаки в Красной группе заняла Кики Бертенс.

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