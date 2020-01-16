«Не могу дождаться начала». Павлюченкова ждет старта Australian Open

Российская теннисистка Анастасию Павлюченкова показала наряд, в котором выступит на Открытом чемпионате Австралии. Спортсменка отметила, что ждет старта турнира с нетерпением.

— Не могу дождаться начала Australian Open, — написала Павлюченкова в Instagram.

Турнир пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Наивысшим достижением Павлюченковой на Открытом чемпионате Австралии является выход в четвертьфинал в 2017 и 2019 годах.