Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

«Не могу дождаться начала». Павлюченкова ждет старта Australian Open

19:11
Теги:

Российская теннисистка Анастасию Павлюченкова показала наряд, в котором выступит на Открытом чемпионате Австралии. Спортсменка отметила, что ждет старта турнира с нетерпением.

— Не могу дождаться начала Australian Open, — написала Павлюченкова в Instagram.

Турнир пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Наивысшим достижением Павлюченковой на Открытом чемпионате Австралии является выход в четвертьфинал в 2017 и 2019 годах.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир