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Сегодня, 13:24

Навратилова считает Мирру Андрееву «темной лошадкой» US Open

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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Многократная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова назвала россиянку Мирру Андрееву «темной лошадкой» нынешнего розыгрыша US Open.

В первом круге американского турнира Андреева встретится с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано. Игра состоится сегодня, 27 августа, начало — в 20:00 по московскому времени.

17-летняя россиянка занимает 23-ю строчку рейтинга WTA.

«Мирра Андреева производит впечатление. Она посеяна под 21-м номером, и это безумие, насколько быстро это произошло. И ей всего 17 лет. И ее сестра Эрика не сильно отстает. Мирра обрела огромную уверенность, когда почти победила Игу Свентек в Цинциннати», — цитирует Навратилову официальный сайт WTA.

US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема, матчи проходят в Нью-Йорке по 8 сентября.

Источник: Официальный сайт WTA
Теннис
Мирра Андреева
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