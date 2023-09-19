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Сегодня, 00:59

Наварро вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Эмма Наварро в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла соотечественницу Марию Матеас со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 22-летней американки эйс, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Наварро встретится с американкой Мэдисон Кис.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Наварро (США) — Мария Матеас (США, Q) — 6:0, 6:4

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